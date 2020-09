Serie D | ecco i gironi della nuova stagione Il 19 settembre i calendari

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono stati ufficialmente diramati idiD per il prossimo campionato. Come annunciato dalla stessa Lega, iverranno presentati sulla pagina ufficiale Facebook il 19. Il Campionato dilettantistico partirà domenica 27. Questi i nove raggruppamenti: Girone A: Arconatese, Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Castellanzese, Chieri, Città di Varese, Derthona, Folgore Caratese, Fossano, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Legnano, PontDonnaz-HoneArnadEvancon, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante, Vado Girone B: Breno, Brusaporto, Caravaggio, Casatese, Crema, Desenzano Calvina, Fanfulla, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Real Calepina, Scanzorosciate, Seregno, Sona, Sporting Franciacorta, Tritium, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Vis Nova Giussano Girone C: ...

CALCIO D – La Serie D 2020/2021 prende forma: il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei nove gironi del campionato, al via domenica 27 settembre con la prima giornata. Le sq ...