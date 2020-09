Serie C, svolta in casa Trapani: Gianluca Pellino è il nuovo proprietario del club granata (Di mercoledì 16 settembre 2020) svolta in casa Trapani, cambio al vertice in casa granata. Il comunicato stampa dell'Alivision Transport sancisce il passaggio delle quote del club siciliano all'imprenditore, Gianluca Pellino."Come preannunciato Alivision Transport ha, in data odierna, ceduto il Trapani Calcio. Nonostante il generoso impegno dell’avv. Castelli, dopo una settimana dall’incontro con il comitato “C’è chi il Trapani lo ama” e dalla conferenza stampa con il Sindaco Tranchida ancora oggi non abbiamo avuto modo di conoscere nomi e cognomi degli imprenditori trapanesi ipoteticamente interessati al club.Avevamo pubblicamente richiesto un supporto meramente organizzativo, non certo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020)in, cambio al vertice in. Il comunicato stampa dell'Alivision Transport sancisce il passaggio delle quote delsiciliano all'imprenditore,."Come preannunciato Alivision Transport ha, in data odierna, ceduto ilCalcio. Nonostante il generoso impegno dell’avv. Castelli, dopo una settimana dall’incontro con il comitato “C’è chi illo ama” e dalla conferenza stampa con il Sindaco Tranchida ancora oggi non abbiamo avuto modo di conoscere nomi e cognomi degli imprenditori trapanesi ipoteticamente interessati al.Avevamo pubblicamente richiesto un supporto meramente organizzativo, non certo ...

