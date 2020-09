Serie C, ecco i calendari della nuova stagione: i dettagli (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Lega Pro ha resi noti i calendari dei tre gironi della prossima Serie C: ecco quando inizierà e finirà il campionato Sono ufficiali i giorni della Serie C 2020/2021. La Lega Pro li ha resi noti questo pomeriggio con due incognite nel girone C: sono X e Y, rappresentate da Foggia e Bisceglie. I due club, che prenderanno il posto di Bitonto e Picerno, hanno dieci giorni per completare l’iscrizione. Serie C 2020/2021 le date Inizio: DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 Soste: DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 DOMENICA 03 GENNAIO 2021 Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE 2020 MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020 MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO 2021 MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021 MERCOLEDÌ 03 MARZO ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Lega Pro ha resi noti idei tre gironiprossimaC:quando inizierà e finirà il campionato Sono ufficiali i giorniC 2020/2021. La Lega Pro li ha resi noti questo pomeriggio con due incognite nel girone C: sono X e Y, rappresentate da Foggia e Bisceglie. I due club, che prenderanno il posto di Bitonto e Picerno, hanno dieci giorni per completare l’iscrizione.C 2020/2021 le date Inizio: DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 Soste: DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 DOMENICA 03 GENNAIO 2021 Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE 2020 MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020 MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO 2021 MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021 MERCOLEDÌ 03 MARZO ...

FcInterNewsit : Serie A, ecco il piano di riapertura degli stadi: mascherine trasparenti e spazio di 2,25 mq a spettatore - tuttosport : #Pirlo, ecco la sua tesi: 'Il calcio che vorrei' - CorSport : #Dybala rinnova con la #Juve: ecco cosa manca - BisonSabrina : RT @illibraio: Amate il #cinema e le #SerieTv? Allora questi #libri sono perfetti per voi! Ecco tante opere che hanno ispirato grandi film… - caurscorpii : ma io non ho più continuato dawson's creek shame on me nemmeno ricordo a quale episodio di quale stagione ero arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Serie D, decisi i gironi. Ecco quello delle calabresi Cosenza Channel Serie A, Gravina: «Bisogna puntare sui giovani. Sì alla legge sugli stadi»

Il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato dichiarazioni importanti: «I giovani sono il futuro del nostro paese. Sì alla legge sugli stadi» In occasione di una premiazione a Camaiore, il president ...

De Paul ha detto sì al Leeds. Niente Roma o Napoli? Da Udine: "Ecco cosa manca per la chiusura"

La formazione di Marcelo Bielsa ha pronto per lui un contratto da 4 anni a 4.5 milioni di euro. L'argentino è pronto a dire sì al team inglese. Rodrigo De Paul ha detto sì al Leeds United. Il Messagge ...

Serie C: ecco le date della stagione regolare

Con il comunicato ufficiale 29/L del 16/09/2020 la Lega Pro ha reso note le date di calendario per la stagione sportiva 2020-21 del campionato di Serie C. L'inizio è fissato per domenica 27 settembre ...

Il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato dichiarazioni importanti: «I giovani sono il futuro del nostro paese. Sì alla legge sugli stadi» In occasione di una premiazione a Camaiore, il president ...La formazione di Marcelo Bielsa ha pronto per lui un contratto da 4 anni a 4.5 milioni di euro. L'argentino è pronto a dire sì al team inglese. Rodrigo De Paul ha detto sì al Leeds United. Il Messagge ...Con il comunicato ufficiale 29/L del 16/09/2020 la Lega Pro ha reso note le date di calendario per la stagione sportiva 2020-21 del campionato di Serie C. L'inizio è fissato per domenica 27 settembre ...