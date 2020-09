Serie A | Zaccheroni | Ibrahimovic e i dubbi sul Milan | la Juventus da Sarri a Pirlo Adoro Gasperini | il mio futuro…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Udinese dei miracoli, lo scudetto indimenticabile alla guida del, il prestigioso incarico di commissario tecnico sulla panchina del Giappone.Questi sono soltanto alcuni dei capolavori tecnici firmati Alberto. L'ex allenatore, tra le altre, di Lazio,e Inter ha concesso una lunga ed interessante intervista nel corso del format "Maracanà" in onda su TMW RADIO".E CALCIOMERCATO - "Non mi sembra che ci sia qualcuno che si è mosso meglio. Si sono mosse tutte, chi lo ha fatto di più (e non so se meglio) forse è il, che deve guadagnare posizioni sulle altre. Ha fatto acquisti che spero vadano bene. Ma a mio avviso non sono convinto dell'utilizzo di. Prima si deve costruire e poi raccogliere. Senza Ibra, ...