Serie A, riapertura degli stadi a metà ottobre? Il piano della Lega (Di mercoledì 16 settembre 2020) Repubblica svela il documento con il quale la Lega Serie A vorrebbe riaprire gli stadi a metà ottobre: i dettagli Repubblica ha svelato sul quotidiano in edicola il documento con il quale la Lega Serie A vorrebbe riaprire gli stadi intorno alla metà di ottobre. La novità più rilevante è che i tifosi per tornare allo stadio dovranno indossare mascherine trasparenti in modo da garantire il riconoscimento facciale da parte delle autorità. L’accesso all’impianto prevede cinque aree di posizionamento per scaglionare gli ingressi. Ogni spettatore dovrà avere uno spazio a disposizione di 2,25 metri quadri, in modo da garantire il metro di distanziamento in ogni direzione. Poco cambia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Repubblica svela il documento con il quale laA vorrebbe riaprire glia metà: i dettagli Repubblica ha svelato sul quotidiano in edicola il documento con il quale laA vorrebbe riaprire gliintorno alla metà di. La novità più rilevante è che i tifosi per tornare alloo dovranno indossare mascherine trasparenti in modo da garantire il riconoscimento facciale da parte delle autorità. L’accesso all’impianto prevede cinque aree di posizionamento per scaglionare gli ingressi. Ogni spettatore dovrà avere uno spazio a disposizione di 2,25 metri quadri, in modo da garantire il metro di distanziamento in ogni direzione. Poco cambia ...

