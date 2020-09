Scuole a Roma senza insegnanti di sostegno per i bimbi con disabilità (Di mercoledì 16 settembre 2020) La scuola dovrebbe incominciare lo stesso giorno per tutti, ma puntualmente ogni anno non è così. Anche quest’anno i bambini con disabilità non possono iniziare con tutti gli altri perché non ci sono insegnanti di sostegno. A causa delle numerose graduatorie e delle chiamate scaglionate, ai bimbi portatori di difficoltà non è garantita l’assistenza di cui hanno bisogno, assistenza peraltro che i politici non dovrebbero così spesso ribadire quanto sia loro necessaria, visti i risultati. Spontaneo allora chiedersi, ma queste convocazioni non potevano partire una settimana prima? Una nostra lettrice ci scrive e ci puntualizza al riguardo che suo figlio, bimbo con disabilità, frequenta la terza elementare e che ha avuto la fortuna di avere un’insegnante di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) La scuola dovrebbe incominciare lo stesso giorno per tutti, ma puntualmente ogni anno non è così. Anche quest’anno i bambini con disabilità non possono iniziare con tutti gli altri perché non ci sonodi. A causa delle numerose graduatorie e delle chiamate scaglionate, aiportatori di difficoltà non è garantita l’assistenza di cui hanno bisogno, assistenza peraltro che i politici non dovrebbero così spesso ribadire quanto sia loro necessaria, visti i risultati. Spontaneo allora chiedersi, ma queste convocazioni non potevano partire una settimana prima? Una nostra lettrice ci scrive e ci puntualizza al riguardo che suo figlio, bimbo con disabilità, frequenta la terza elementare e che ha avuto la fortuna di avere un’insegnante di ...

