(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il difficile avvio dell’anno scolastico, avvenuto in tempi diversi a seconda delle Regioni italiane, avrà a breve anche il suo primodella stagione. Il personale scolastico infatti incrocerà le braccia il 24 e il 25le. A proclamare l’agitazione Unicobas, CobasSardegna e USB, con la CUB che si prepara per il solo 2524 e 25: le ragioni dellaCobas, scuole chiuse, quando e dove Come anticipazione, Unicobas ieri pomeriggio ha tenuto una assemblea sindacale on line, alla quale hanno partecipato seimila contatti e 35mila persone raggiunte. Fra i temi delle ...

calabraducia : RT @68kikka: #Sciopero della scuola ad una settimana dall’inizio delle lezioni? Dopo 4 mesi di fermo? Ora penso a cosa sarebbe accaduto se… - italiaserait : Scuola, sciopero subito dopo le elezioni: protesta 24 e 25 settembre 2020 - SaCe86 : Scuola, c’è lo sciopero. Dopo lo stop-urne, agitazione il 24 e 25 - f_uccheddu : RT @68kikka: #Sciopero della scuola ad una settimana dall’inizio delle lezioni? Dopo 4 mesi di fermo? Ora penso a cosa sarebbe accaduto se… - PulitiElena : RT @68kikka: #Sciopero della scuola ad una settimana dall’inizio delle lezioni? Dopo 4 mesi di fermo? Ora penso a cosa sarebbe accaduto se… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sciopero

La scuola si prepara al primo sciopero dell'anno, che arriva subito dopo la pausa elettorale per la quale i dirigenti scolastici avevano chiesto che i seggi potessero essere allestiti fuori dagli isti ...Durante l’anno scolastico avviene di frequente che un bambino o un adolescente abbiano un po’ di febbre, la tosse o il raffreddore. In epoca Covid, però, questi contrattempi rischiano di fare saltare ...Parte, si ferma per qualche giorno e poi si rimette in moto. Anzi no, si riferma subito: c’è lo sciopero. Le lezioni scolastiche sembrano proprio non poter riuscire a decollare, quest’anno. La partenz ...