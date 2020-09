Scuola: rischio nuovo stop il 24 e 25 settembre per sciopero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo mesi di stop, la Scuola fatica a ripartire: protesta indetta dai sindacati di base per l’intera giornata del 24 e del 25 settembre La Scuola è ripartita (in gran parte delle regioni italiane, anche se non in tutte) ma questo avvio complicato potrebbe avere nuove interruzioni. Intanto, il «weekend di voto» (che, in alcuni casi, comporta un secondo weekend di ballottaggi) che bloccherà la Scuola il 20 e 21 settembre. E, in secondo luogo, la protesta indetta dai sindacati di base (USB PI, UNICOBAS Scuola e Università e CUB Scuola Università e Ricerca). Quest’ultima interesserà l’intera giornata del 24 e 25 settembre e dovrebbe coinvolgere tutto il mondo della ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo mesi di, lafatica a ripartire: protesta indetta dai sindacati di base per l’intera giornata del 24 e del 25Laè ripartita (in gran parte delle regioni italiane, anche se non in tutte) ma questo avvio complicato potrebbe avere nuove interruzioni. Intanto, il «weekend di voto» (che, in alcuni casi, comporta un secondo weekend di ballottaggi) che bloccherà lail 20 e 21. E, in secondo luogo, la protesta indetta dai sindacati di base (USB PI, UNICOBASe Università e CUBUniversità e Ricerca). Quest’ultima interesserà l’intera giornata del 24 e 25e dovrebbe coinvolgere tutto il mondo della ...

