Scuola ‘ricreata’ in Fiera a Bologna | Forza Italia | “Ma è a norma?”

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) BOLOGNA – Per Stefano Bonaccini la partenza della scuola è stata buona, ma il centrodestra chiede conto di ciò che ancora non va. A Bologna l’attenzione è sul polo che accoglie tre istituti superiori in un padiglione della Fiera. La sistemazione, resa necessaria dal rispetto del distanziamento ma con alcuni problemi come la rumorosità, finisce ora al centro di un’interrogazione alla giunta della consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini. L’azzurra chiede se “nella costruzione del polo scolastico siano state rispettate le prescrizioni contenute nel decreto del 12 dicembre 1987, riguardante le norme tecniche relative all’edilizia scolastica, compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, che impone requisiti minimi di abitabilità“.