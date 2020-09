Scuola, mozione di sfiducia Lega ad Azzolina. All’attacco anche i sindacati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Continuano le polemiche sulla Scuola. La Lega, come annunciato dal leader Matteo Salvini, ha presentato in Senato una mozione di sfiducia individuale per la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina chiedendone le dimissioni. Nel testo si fa riferimento a "un clima di esasperante incertezza sugli aspetti principali inerenti la riapertura", dagli orari di ingresso e uscita, scaglionati o meno, alla rilevazione della temperatura, a danno di famiglie e operatori. mozione definita solo propaganda dal M5S.anche i sindacati, però, sono sul piede di guerra. E a due giorni dalla ripartenza definiscono la situazione "molto critica", anzi "gravissima", con "numeri impietosi" sul personale, "ritardi nell'organizzazione" e "nessuna trasparenza" da parte del ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Continuano le polemiche sulla. La, come annunciato dal leader Matteo Salvini, ha presentato in Senato unadiindividuale per la ministra dell'Istruzione Luciachiedendone le dimissioni. Nel testo si fa riferimento a "un clima di esasperante incertezza sugli aspetti principali inerenti la riapertura", dagli orari di ingresso e uscita, scaglionati o meno, alla rilevazione della temperatura, a danno di famiglie e operatori.definita solo propaganda dal M5S., però, sono sul piede di guerra. E a due giorni dalla ripartenza definiscono la situazione "molto critica", anzi "gravissima", con "numeri impietosi" sul personale, "ritardi nell'organizzazione" e "nessuna trasparenza" da parte del ...

GianlucaVacca : C'è bisogno di politici responsabili che sappiano guidare la #scuola oltre l'emergenza come @AzzolinaLucia, non di… - LegaSalvini : CHIEDA SCUSA E SE NE VADA. SALVINI PRESENTA IL CONTO ALLA AZZOLINA #AzzolinaBocciata - MediasetTgcom24 : Scuola, Salvini: oggi presentiamo mozione sfiducia a Azzolina #matteosalvini - pincopallino197 : @Noiconsalvini Uno che per 16anni ha inseguito una laurea mai presa,un diploma preso a calci in culo,si permette di… - GiangioTheGlide : RT @GianlucaVacca: C'è bisogno di politici responsabili che sappiano guidare la #scuola oltre l'emergenza come @AzzolinaLucia, non di propa… -