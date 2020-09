Scuola: ministra Azzolina sfiduciata da Salvini. «Il 55,2% degli italiani vuole che vada a casa» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo un sondaggio, il 55,2% italiani ne vuole le dimissioni. Nel testo della mozione, oltre a citare la situazione degli studenti disabili senza insegnanti che sono i più deboli che pagano le conseguenze maggiori, si tira di nuovo in ballo la questione ripetutamente denunciata dal linguista Massimo Arcangeli sulle pagine di Repubblica e di altri quotidiani riguardo al dubbio che la ministra Azzolina abbia commesso reato di plagio e di violazione del diritto d'autore Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo un sondaggio, il 55,2%nele dimissioni. Nel testo della mozione, oltre a citare la situazionestudenti disabili senza insegnanti che sono i più deboli che pagano le conseguenze maggiori, si tira di nuovo in ballo la questione ripetutamente denunciata dal linguista Massimo Arcangeli sulle pagine di Repubblica e di altri quotidiani riguardo al dubbio che laabbia commesso reato di plagio e di violazione del diritto d'autore

CottarelliCPI : Secondo la ministra Azzolina (vedi sito Corriere) 'la scuola ha fatto in pochi mesi quello che non ha fatto in vent… - matteosalvinimi : Non è per colpa della sfortuna, ma perché l’Italia ha il peggior ministro della storia che la scuola italiana ricor… - CarloCalenda : I nostri figli tornano a scuola grazie al lavoro straordinario di Presidi e insegnanti sostanzialmente abbandonati… - serebellardinel : RT @ErmannoKilgore: La sfiducia per i ministri precedenti? ???? - vittoriodiri : RT @spinax64: Hanno cominciato a gufare sulla riapertura della #Scuola Poi sulla gara dei banchi. Poi sul numero di assunzioni. Poi sulla c… -