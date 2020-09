Scuola, la Lega vuole cacciare la Azzolina: presentata al Senato la mozione di sfiducia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Matteo Salvini e la Lega non hanno dubbi: la responsabile del clima di estrema incertezza che sta scandendo questo avvio di anno scolastico è soprattutto lei, la ministra Lucia Azzolina. È il motivo per il quale il Carroccio ha depositato in Senato una mozione di sfiducia individuale. «Le famiglie – vi si legge – si sarebbero aspettate dall’autorità che governa il sistema scolastico un atteggiamento di responsabilità (…) stante soprattutto l’ampio margine di tempo avuto da marzo per pianificare ogni aspetto inerente il ritorno in aula». Nel mirino della Lega finiscono i troppi annunci, bollati alla stregua di «dichiarazioni confuse e spesso contraddittorie», e le sue «ipotesi di soluzioni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Matteo Salvini e lanon hanno dubbi: la responsabile del clima di estrema incertezza che sta scandendo questo avvio di anno scolastico è soprattutto lei, la ministra Lucia. È il motivo per il quale il Carroccio ha depositato inunadiindividuale. «Le famiglie – vi si legge – si sarebbero aspettate dall’autorità che governa il sistema scolastico un atteggiamento di responsabilità (…) stante soprattutto l’ampio margine di tempo avuto da marzo per pianificare ogni aspetto inerente il ritorno in aula». Nel mirino dellafiniscono i troppi annunci, bollati alla stregua di «dichiarazioni confuse e spesso contraddittorie», e le sue «ipotesi di soluzioni ...

borghi_claudio : SCANDALO APPALTI BANCHI SCUOLA: BORGHI (LEGA), “ROBA DA DIMISSIONI IMMEDIATE, VOLEVANO NASCONDERE TUTTO” - MediasetTgcom24 : Scuola, la Lega presenta una mozione di sfiducia per la Azzolina #luciaazzolina - borghi_claudio : Nell'intervista ad @abruzzoweb c'è il link al contratto completo con #Nexus. - gladiatoremassi : RT @ToniSonia: Lucia Azzolina, la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia contro la ministra dell’Istruzione. Gestione disastr… - MariaAversano1 : RT @ToniSonia: Lucia Azzolina, la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia contro la ministra dell’Istruzione. Gestione disastr… -