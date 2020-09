Scuola, indetto sciopero nazionale il 24 e il 25: l'inizio delle lezioni rischia di slittare ancora in Campania (Di mercoledì 16 settembre 2020) Trasporti e Scuola: nuovo vertice in Prefettura, le soluzioni studiate 14 settembre 2020 Covid e Scuola: il sindaco di Ascea posticipa l'ingresso in classe 15 settembre 2020 L'inizio della Scuola in ... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Trasporti e: nuovo vertice in Prefettura, le soluzioni studiate 14 settembre 2020 Covid e: il sindaco di Ascea posticipa l'ingresso in classe 15 settembre 2020 L'dellain ...

toysblogit : Sciopero scuola del 24 e 25 settembre 2020 indetto dai sindacati di base - bebeblogit : Sciopero scuola del 24 e 25 settembre 2020 indetto dai sindacati di base - LatinaQTW : Il 24 settembre tutti a scuola... forse. Indetto uno sciopero di due giorni anche a Latina - lavocedigenova : Grande scuola del Piccoli: indetto sciopero per venerdì 25 settembre - romi_andrio : RT @barbarajerkov: I cobas della scuola hanno indetto uno sciopero per cui il 24 e 25 settembre le lezioni non saranno garantite. MA SI REN… -