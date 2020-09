Scuola, in Senato mozione di sfiducia della Lega ad Azzolina (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, si registra un clima di esasperante incertezza sugli aspetti principali inerenti la riapertura delle scuole dopo la chiusura dovuta all'emergenza Covid-19. In tale situazione, le famiglie si sarebbero aspettate dall'autorità che governa il sistema scolastico italiano un atteggiamento di responsabilità, una gestione autorevole ed efficiente della macchina organizzativa, stante soprattutto l'ampio margine di tempo avuto da marzo per pianificare ogni aspetto inerente il ritorno in aula”. Comincia così la mozione di sfiducia presentata dalla Lega in Senato contro il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, “responsabile” per il Carroccio del clima di incertezza che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, si registra un clima di esasperante incertezza sugli aspetti principali inerenti la riapertura delle scuole dopo la chiusura dovuta all'emergenza Covid-19. In tale situazione, le famiglie si sarebbero aspettate dall'autorità che governa il sistema scolastico italiano un atteggiamento di responsabilità, una gestione autorevole ed efficientemacchina organizzativa, stante soprattutto l'ampio margine di tempo avuto da marzo per pianificare ogni aspetto inerente il ritorno in aula”. Comincia così ladipresentata dallaincontro il ministro dell'Istruzione Lucia, “responsabile” per il Carroccio del clima di incertezza che ha ...

