Scuola, il Ministro Azzolina impugna l'ordinanza del Governatore Cirio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questione Scuola: il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha impugnato davanti al Tar l'ordinanza del Governatore del Piemonte Alberto Cirio Scontro Azzolina-Cirio. Il Ministro dell'Istruzione ha infatti deciso di impugnare davanti al TAR l'ordinanza del Presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio che rendeva più stringenti le misure del Governo sul rientro a Scuola. Secondo le disposizioni del Governatore, infatti, le famiglie sono tenute a rilevare la temperatura degli studenti e così anche le scuole, in eventuale assenza di auto-certificazione. "L'effetto di tale misura può facilmente tradursi in primo ...

