Scuola, docenti precari ancora senza nomine. Partito Comunista: “Meccanismo inceppato da politici incapaci” (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’inizio della Scuola porta con sé non solo le novità legate alla prevenzione del Covid ma anche vecchi problemi, come quello dei docenti precari che, soprattutto nella provincia di Torino, ancora oggi non sanno quale sarà il loro destino in questo anno scolastico. “L’ufficio scolastico sta procedendo con un metodo poco trasparente e in modalità online. Questa modalità sta ponendo seri problemi tecnici e rischia di mettere a repentaglio un intero anno di lavoro per molti docenti” denunciano dal Partito Comunista. “Da diversi giorni i docenti organizzati nel Coordinamento Nazionale precari Scuola, insieme a CUB, USB e COBAS, sono in presidio ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’inizio dellaporta con sé non solo le novità legate alla prevenzione del Covid ma anche vecchi problemi, come quello deiche, soprattutto nella provincia di Torino,oggi non sanno quale sarà il loro destino in questo anno scolastico. “L’ufficio scolastico sta procedendo con un metodo poco trasparente e in modalità online. Questa modalità sta ponendo seri problemi tecnici e rischia di mettere a repentaglio un intero anno di lavoro per molti” denunciano dal. “Da diversi giorni iorganizzati nel Coordinamento Nazionale, insieme a CUB, USB e COBAS, sono in presidio ...

