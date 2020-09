Scoperto falso commercialista, ha incassato 400mila euro dai clienti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Finto commercialista è stato indagato dalla Guardia di Finanza di Pordenone per esercizio abusivo della professione, falso e appropriazione indebita PORDENONE – Ha svolto per anni senza alcun titolo professionale l’attività di commercialista incassando il denaro ricevuto dai propri clienti appropriandosi complessivamente di circa 400mila euro. L’uomo originario di Pordenone ha truffato 25 clienti ed … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fintoè stato indagato dalla Guardia di Finanza di Pordenone per esercizio abusivo della professione,e appropriazione indebita PORDENONE – Ha svolto per anni senza alcun titolo professionale l’attività diincassando il denaro ricevuto dai propriappropriandosi complessivamente di circa. L’uomo originario di Pordenone ha truffato 25ed … L'articolo proviene da YesLife.it.

