Scomparsa di Mercante, il cordoglio del Presidente del Consiglio Regionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Teramo - “Esprimo il cordoglio mio personale e dell’intero Consiglio Regionale per la tragica Scomparsa dell’ex consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. Ho condiviso con Mercante un’esperienza legislativa, entrambi sul fronte dell’opposizione, seppur da banchi diversi, ma del collega ho apprezzato il rigore morale, la puntualità, la costante voglia di approfondire e di conoscere per dare il proprio contributo migliorativo e propositivo. La tragedia che oggi lo ha visto tristemente protagonista mi lascia costernato, sconvolto”. È il commento del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri alla morte odierna dell’ex consigliere ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Teramo - “Esprimo ilmio personale e dell’interoper la tragicadell’ex consiglieredel Movimento 5 Stelle Riccardo. Ho condiviso conun’esperienza legislativa, entrambi sul fronte dell’opposizione, seppur da banchi diversi, ma del collega ho apprezzato il rigore morale, la puntualità, la costante voglia di approfondire e di conoscere per dare il proprio contributo migliorativo e propositivo. La tragedia che oggi lo ha visto tristemente protagonista mi lascia costernato, sconvolto”. È il commento deldeldella Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri alla morte odierna dell’ex consigliere ...

Dopo la morte dell'ex consigliere regionale pentastellato Riccardo Mercante, scomparso a 50 anni per un incidente in moto, si registra il cordoglio dei suoi colleghi del M5S ma anche di alcuni esponen ...

Addio a Riccardo Mercante, voleva fare dell'Abruzzo «il miglior posto dove vivere». Domani il funerale

La scomparsa dell’ex consigliere regionale del Movimento 5 stelle Riccardo Mercante ha sconvolto la città di Giulianova. Il funerale è domani, venerdì 18 settembre, alle 15,30 nella chiesa di San Piet ...

Giulianova, cordoglio per l'ex consigliere regionale Riccardo Mercante

Apprendo la terribile notizia della scomparsa di Riccardo Mercante, cittadino giuliese esemplare, ex consigliere regionale appassionato e leale ed amico di tante competizioni calcistiche. Esprimo a ti ...

