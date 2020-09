Sciopero scuola 24-25 settembre | i motivi dello stop

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 16 settembre 2020)– Laè ripartita, in molte parti d’Italia, solo pochi giorni fa ma gli istituti rischiano una nuova chiusura. Proclamato il primodel nuovo anno. Le attività didattiche sono riprese solamente lunedì 14, seppur in non tutte le scuole d’Italia, ma gli istituti rischiano già di richiudere tra pochi giorni per via del primoindetto in questo nuovo anno scolastico. I sindacati di base infatti hanno proclamato per il 24 e il 25unoper il personale didattico, dipendenti Ata, ausiliari, tecnici e amministrativi delle scuole e delle facoltà universitarie, ostacolando di fatto il ritorno alle lezioni in presenza, in tutti i livelli ...