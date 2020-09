Sciopero delle scuole il 24 e 25 settembre | problemi per la Campania

banditobrescia : RT @68kikka: #Sciopero della scuola ad una settimana dall’inizio delle lezioni? Dopo 4 mesi di fermo? Ora penso a cosa sarebbe accaduto se… - bioccolo : RT @punkebbasta: @SaraLF74 Il tema delle morti sul lavoro purtroppo a parte proclami retorici sta sparendo dalla discussione politica. Ogni… - punkebbasta : @SaraLF74 Il tema delle morti sul lavoro purtroppo a parte proclami retorici sta sparendo dalla discussione politic… - AvvMennillo : Scuola, avvio a singhiozzo: dopo lo stop delle urne, scioperi il 24 e il 26 settembre - frances27182013 : RT @68kikka: #Sciopero della scuola ad una settimana dall’inizio delle lezioni? Dopo 4 mesi di fermo? Ora penso a cosa sarebbe accaduto se… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero delle

Proclamato per mercoledì 16 settembre 2020, da CGIL, CISL, UIL, lo sciopero dei lavoratori appartenenti alla sanità privata. La mobilitazione avrà luogo dalle ore 08.30 alle ore 10.30 dinnanzi alla Pr ...“Oltre allo sciopero, ci stiamo preparando per una manifestazione nazionale che passera’ alla storia per presenza massiccia di colleghi che arriveranno a Roma da tutta Italia. Il 15 ottobre, nel ...Due giorni di sciopero della scuola 24 e 25 settembre: riapertura a rischio? Ecco chi partecipa alla protesta, i motivi e tutte le info utili. Il Miur ha confermato lo sciopero del comparto scuola il ...