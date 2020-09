Sbanda con il monopattino e si scontra con un’auto | grave 34enne

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’incidente &e; avvenuto nel sottopasso Mortirolo, in via Tonale, Milano poco prima delle 11. L’uomo ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando finendo contro un’auto in velocit&a;. E’ stato trasportato all’ospedale d’urgenza mentre il conducente dell’auto non &e; ferito. Secondo quanto appreso finora, l’uomo stava viaggiando sul mezzo elettrico di sua propriet&a; … L'articolocon ile sicon un’auto:proviene da www.meteoweek.com.

L’incidente è avvenuto nel sottopasso Mortirolo, in via Tonale, Milano poco prima delle 11. L’uomo ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando finendo contro un’auto in velocità. E’ stato ...Un uomo di 34 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi scontrato con un’auto mentre viaggiava col proprio monopattino a Milano. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 di ...Sbanda con il monopattino elettrico e finisce contro un'auto. Un uomo di 34 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Milano, le sue condizioni sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto pochi min ...