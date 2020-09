Savona, pestaggio brutale come il caso di Willy: trascinato per i capelli e massacrato dal branco (Di mercoledì 16 settembre 2020) Savona, pestaggio brutale come il caso di Willy. Cinque persone, tutti tra i 22 e i 33 anni, sono state arrestate questa mattina dai carabinieri di Savona con l’accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate. I fatti risalgono allo scorso 1° giugno. Poteva finire come a Colleferro. Stessa dinamica, stessa rabbia. Con l’accusa falsa di aver rubato una borsetta il ragazzo è stato pestato selvaggiamente da cinque balordi. Fortunatamente si è salvato. Lo hanno trascinato per i capelli per centinaia di metri, hanno picchiato e minacciato con un coltello. Calci alla testa, fino a farlo svenire e spaccargli uno zigomo. Un incubo durato quasi un’ora di cui è ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)ildi. Cinque persone, tutti tra i 22 e i 33 anni, sono state arrestate questa mattina dai carabinieri dicon l’accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate. I fatti risalgono allo scorso 1° giugno. Poteva finirea Colleferro. Stessa dinamica, stessa rabbia. Con l’accusa falsa di aver rubato una borsetta il ragazzo è stato pestato selvaggiamente da cinque balordi. Fortunatamente si è salvato. Lo hannoper iper centinaia di metri, hanno picchiato e minacciato con un coltello. Calci alla testa, fino a farlo svenire e spaccargli uno zigomo. Un incubo durato quasi un’ora di cui è ...

