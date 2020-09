Santo del Giorno 16 Settembre: Santi Cipriano e Cornelio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi qual è il Santo del Giorno 16 Settembre? Oggi si celebra la memoria liturgica dei Santi Cipriano e Cornelio, martiri vissuti nel III secolo d.C. Conosciamoli da vicino: vediamo chi erano, cosa fecero, cosa hanno fatto di importante e perché si è arrivati alla loro canonizzazione. Santo del Giorno 16 Settembre: chi era San Cipriano Cipriano nacque all’inizio del III secolo d.C. da famiglia pagana, ma si convertì e nel 240 fu battezzato. Divenuto vescovo di Cartagine, si trovò a dover fronteggiare una situazione politica e sociale molto difficile. Era quella un’epoca di grandi persecuzioni contro i cristiani e capitava a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 settembre 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi qual è ildel16? Oggi si celebra la memoria liturgica dei, martiri vissuti nel III secolo d.C. Conosciamoli da vicino: vediamo chi erano, cosa fecero, cosa hanno fatto di importante e perché si è arrivati alla loro canonizzazione.del16: chi era Sannacque all’inizio del III secolo d.C. da famiglia pagana, ma si convertì e nel 240 fu battezzato. Divenuto vescovo di Cartagine, si trovò a dover fronteggiare una situazione politica e sociale molto difficile. Era quella un’epoca di grandi persecuzioni contro i cristiani e capitava a ...

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Il vescovo: «Un santo della porta accanto» - LaProvincia.it/COMO - Cronaca, Como La Provincia di Como Chi era don Roberto Malgesini, il prete che dava la colazione ai senzatetto

Un uomo schivo, riservato, che «di certo non radunava le folle nella sua parrocchia», ma che aveva dedicato tutta la sua vita agli ultimi, consegnando colazioni calde alla mattina alle persone indigen ...

Don Malgesini ucciso a Como: "A Roberto va fatto un monumento"

Como, 16 settembre 2020 - «Chi era don Roberto? Un povero tra i poveri, e poi non sembrava neanche un prete. Indossava la tonaca giusto quando diceva Messa, altrimenti lo trovavi in giro in jeans e ma ...

Il Santo Rosario in Cattedrale

In Cattedrale il Santo Rosario per ricordare don Roberto.

