Sanremo ci sarà, parola della Rai: "Garantiremo la sicurezza" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mancano ancora 6 mesi ma il Festival di Sanremo mai come quest'anno è stato in bilico. La pandemia di coronavirus ha portato dirigenti e conduttori della Rai ad interrogarsi sull'opportunità di fare o meno la kermesse. Amadeus ha messo in chiaro che Sanremo senza pubblico è impensabile, considerazione condivisa anche da Fiorello. Ma l'ad della Rai Fabrizio Salini ha confermato che il festival della musica italiana avrà luogo, annunciando misure straordinarie. Un bel sospiro di sollievo per i fan, alcuni dei quali hanno già chiesto la partecipazione di Vanessa Incontrada a gran voce. Sanremo tornerà: "Non si può non farlo" Il Festival di Sanremo si farà, come ha annunciato ...

MARCOCARTA85 : Il 14 Settembre ci sarà un talk con tema SANREMO organizzato dalla festa dell’Unità in cui oltre a me sarà presente… - lalunainversa : RT @IlContiAndrea: #Coletta “La Rai rintraccerà la soluzione migliore per #Sanremo2021, mancano ancora 6 mesi. Sanremo ci sarà e troveremo… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Coletta “La Rai rintraccerà la soluzione migliore per #Sanremo2021, mancano ancora 6 mesi. Sanremo ci sarà e troveremo… - zazoomblog : Rai: Festival Sanremo ci sarà ipotesi pubblico tamponato - #Festival #Sanremo #ipotesi #pubblico - AnonymeRai : ? Festival di Sanremo 2021, il Direttore di Rai 1 Coletta: 'Ci sarà, al lavoro per pubblico monitorato'… -

