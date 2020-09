Sanità privata, oggi lo sciopero generale dei lavoratori (Di mercoledì 16 settembre 2020) I lavoratori della sanità privata sciopereranno quest’oggi per il rinnovo del contatto collettivo, presidio organizzato dalle maggiori sigle sindacali Foto dal websciopero sanità privata Braccia incrociate per circa 100 mila lavoratori del settore. La protesta è per la mancata sottoscrizione definitiva della preintesa sul rinnovo del contratto. Le sigle datoriali Aris e Aiop hanno abbandonato le trattative dopo aver raggiunto l’accordo. Una cosa senza precedenti. Il rinnovo contrattuale era atteso da 14 anni. Dunque i sindacati di categoria Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl hanno indetto lo sciopero nazionale per la giornata di oggi. Lo scorso 5 agosto c’era già stato un presidio nazionale davanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Idella sanitàsciopereranno quest’per il rinnovo del contatto collettivo, presidio organizzato dalle maggiori sigle sindacali Foto dal websanitàBraccia incrociate per circa 100 miladel settore. La protesta è per la mancata sottoscrizione definitiva della preintesa sul rinnovo del contratto. Le sigle datoriali Aris e Aiop hanno abbandonato le trattative dopo aver raggiunto l’accordo. Una cosa senza precedenti. Il rinnovo contrattuale era atteso da 14 anni. Dunque i sindacati di categoria Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl hanno indetto lonazionale per la giornata di. Lo scorso 5 agosto c’era già stato un presidio nazionale davanti ...

