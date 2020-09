San Gennaro, al via l’iter per il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Umanità (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Nicola Rivieccio Prende corpo il “#WorldwideNetwork”, sistema mondiale di dialogo interculturale del progetto promosso, con il sostegno della Regione Campania, dal Comitato promotore per l’iscrizione del “#CultoedevozionepopolarediSanGennaro” a Napoli nella Lista Rappresentativa del patrimonio Culturale immateriale (Rappresentativa List of the Intangibile Cultural of Humanity) dell’#Unesco. L’avvio, con il blog“SanGennaroIntheworld” curato dallo scrittore, Maurizio De Giovanni, annunciato dal Cardinale Crescenzio Sepe nell’ambito delle iniziate promosse per i festeggiamenti dedicate a San Gennaro per il 2020. L’ hub mondiale di comunicazione integrato anche da un sito web, a servizio delle comunità presenti nel mondo vicine al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Nicola Rivieccio Prende corpo il “#WorldwideNetwork”, sistema mondiale di dialogo interculturale del progetto promosso, con il sostegno della Regione Campania, dal Comitato promotore per l’iscrizione del “#CultoedevozionepopolarediSan” a Napoli nella Lista Rappresentativa delCulturale(Rappresentativa List of the Intangibile Cultural of Humanity) dell’#Unesco. L’avvio, con il blog“SanIntheworld” curato dallo scrittore, Maurizio De Giovanni, annunciato dal Cardinale Crescenzio Sepe nell’ambito delle iniziate promosse per i festeggiamenti dedicate a Sanper il 2020. L’ hub mondiale di comunicazione integrato anche da un sito web, a servizio delle comunità presenti nel mondo vicine al ...

