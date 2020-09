Salvini sfiducia Azzolina: cosa hanno fatto per sei mesi al ministero? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Detto fatto. “Noi oggi presentiamo una mozione di sfiducia in Parlamento al ministro Azzolina”. Dagli schermi di 7 Gold il leader leghista Matteo Salvini annuncia la sfiducia al Ministro. “E’ vero che ogni anno la scuola è ripartita sempre a singhiozzo, con supplenze e vuoti. Ma quest’anno è particolare, c’erano sei mesi per potere lavorarci, perché la scuola ha chiuso i primi di marzo. Io mi domando cosa hanno fatto per sei mesi al ministero, di che cosa si sono occupati?”, ha affermato il leader della Lega. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Detto. “Noi oggi presentiamo una mozione diin Parlamento al ministro”. Dagli schermi di 7 Gold il leader leghista Matteoannuncia laal Ministro. “E’ vero che ogni anno la scuola è ripartita sempre a singhiozzo, con supplenze e vuoti. Ma quest’anno è particolare, c’erano seiper potere lavorarci, perché la scuola ha chiuso i primi di marzo. Io mi domandoper seial, di chesi sono occupati?”, ha affermato il leader della Lega.

matteosalvinimi : #Salvini: Battaglia politica su Scuola? No, non è battaglia politica, è una battaglia di civiltà. Presenteremo mozi… - MediasetTgcom24 : Scuola, Salvini: oggi presentiamo mozione sfiducia a Azzolina #matteosalvini - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: 'PRESENTEREMO MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO IL MINISTRO AZZOLINA' #AzzolinaBocciata - Do_Dec : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Battaglia politica su Scuola? No, non è battaglia politica, è una battaglia di civiltà. Presenteremo mozioni… - sardo1951 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Oggi presentiamo la mozione di sfiducia alla Azzolina'. Mai che presentino delle proposte costruttive pe colla… -