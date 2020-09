Salute | De Luca | “Primi in Italia ad aver acquistato i vaccini antinfluenzali”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLettere (Na) – Il Governatore della Regione Campania arriva a Lettere, in provincia di Napoli, per l’inaugurazione del museo nel castello cinquecentesco appena restaurato e ci tiene, da subito, a fare qualche specifica sull’argomento che l’ha reso tra i politici più conosciuti del mondo: il covid e la sanità. “Abbiamo giàantinfluenzali per 4 milioni di campani. Siamo i primi in. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia“, afferma De. L'articolo, De: “Primi inadantinfluenzali” proviene da Anteprima24.it.