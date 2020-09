Salario minimo, Catalfo: ‘Lo vogliamo introdurre inserendo detassazione sul rinnovo contrattuale’ (Di mercoledì 16 settembre 2020) “vogliamo introdurre il Salario minimo, inserendo una detassazione sul rinnovo contrattuale per portare i contratti a rialzo“. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, a margine della presentazione del ‘Terzo Rapporto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, commentando le parole della presidente della Commissione europea: “Anche von der Leyen punta al Salario minimo”. Le ha fatto eco il capo politico del M5s, Vito Crimi, che ha rimarcato come sull’iniziativa “il Movimento sia da tempo impegnato. La proposta di legge della ministra Catalfo lo dimostra”. L'articolo Salario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “ilunasulcontrattuale per portare i contratti a rialzo“. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia, a margine della presentazione del ‘Terzo Rapporto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, commentando le parole della presidente della Commissione europea: “Anche von der Leyen punta al”. Le ha fatto eco il capo politico del M5s, Vito Crimi, che ha rimarcato come sull’iniziativa “il Movimento sia da tempo impegnato. La proposta di legge della ministralo dimostra”. L'articolo...

europainitalia : .@vonderleyen: ”Il salario minimo funziona. Proporremo di sostenere i paesi dell’UE nella creazione di un quadro pe… - fattoquotidiano : Recovery fund, dal salario minimo all’aumento dei letti in ospedale: le novità delle linee guida del governo inviat… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Con il premier Conte organizzeremo un vertice in Italia sulla Sanità' | 'In Ue tutti devono avere u… - AleGuerani : @AGarnero Purtroppo la legislazione del lavoro oramai è tenuta su con lo scotch, ne parlavo in un altro thread rigu… - ledomenik : @M5S_Europa @EU_Commission Finiranno con l'adeguare il salario minimo italiano a quello rumeno o polacco.?????? -