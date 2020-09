Sacai per Ten c | la capsule che fonde lo sportswear con lo stile militare

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Capispalla avveniristici, iper contemporanei e dal design chegusto sportivo emi iconici delle divise militari: sono questi i protagonisti dellacollection ideata a quattro mani dae Ten c. Il brand giapponese ha collaborato con il marchio italiano per offrire questa linea di tre modelli di capispalla molto contemporanei, per non dire futuristici. Credits:L’immagine unica e distintiva ditrova nella lavorazione impeccabile di Ten c - fatta di perfezione manifatturiera e dettagli ricercati - la più alta espressione fashion. Mostrata sulla passerella maschile, la collezione è disponibile in tutto il mondo nelle boutiquee incorpora il tessuto caratteristico di Ten c, l’Original Japanese Jersey ...