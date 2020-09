Rottura del legamento crociato | cos’è e come si interviene

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Non solo gli sportivi a livello agonistico possono subire una lesione completa del. Qualunque trauma che pone una tensione eccessiva delle fibre delpuo’ portare infatti alla sua. Lo spiega via skype, all’agenzia Dire, Arturo Guarino, direttore della Traumatologia Sportiva dell’Asst Pini-CTO di Milano. – Parliamo della lesione delanteriore. – Cos’e’? “Ilanteriore e’ una struttura fibrosa di forma allungata, formato da due fasci, l’antero-mediale e il postero laterale, al centro del ginocchio, teso fra tibia e femore. La sua funzione principale e’ quella di stabilizzare l’articolazione soprattutto ...

