Roma, sacerdoti positivi al Covid nella parrocchia San Gregorio Magno: sospese le messe (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono risultati positivi al Covid-19 tutti i sacerdoti della parrocchia San Gregorio Magno di Roma, in piazza Certaldo. A darne notizia la stessa parrocchia sulla pagina Facebook. Tutte le celebrazioni della Santa Messa feriale e festiva sono state sospese, mentre la chiesa resta aperta per la preghiera. Buongiorno a causa della sopravvenuta positività di tutti i sacerdoti della parrocchia al Covid e non potendo più… Gepostet von parrocchia di San Gregorio Magno am Mittwoch, 16. September 2020 "Buongiorno a causa della sopravvenuta positività di ...

CITTÀ DEL VATICANO «Come ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il martirio, di questo testimone della carità verso i più poveri». Alla fine dell’udienza, Papa France ...

Non è da escludere che in passato, magari durante una delle tante epidemie di peste, i Templari si siano coperti il volto con qualcosa come oggi accade con la mascherina. Ma fa comunque una certa impr ...

ROMA. Nelle passeggiate in montagna che i seminaristi del Seminario di Como facevano durante le vacanze estive, don Roberto Malgesini, all’epoca semplice Roberto, era il primo della fila, pronto a «sg ...

