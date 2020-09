Roma, omicidio a Marconi: Emanuele Mattei accoltellato a morte davanti alla fidanzata per 40 o 50 euro (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ morto per un debito di 40 o 50 euro Emanuele Mattei, il 43enne Romano ucciso a coltellate in via Borghesano Lucchese, all’altezza del civico 14, nella notte di lunedì. Violenta lite a Roma, uomo accoltellato a morte a Marconi Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’autore materiale dell’accoltellamento sarebbe un 48enne italiano residente in provincia di Viterbo, Salvatore Cau. Sarebbe stato proprio lui ad accoltellare Emanuele. Cau si sarebbe presentato sul luogo dell’omicidio in compagnia di un egiziano. alla base della violenta lite poi sfociata nel sangue pare ci fosse un debito di poche decine di euro. Forse restituito solo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ morto per un debito di 40 o 50, il 43enneno ucciso a coltellate in via Borghesano Lucchese, all’altezza del civico 14, nella notte di lunedì. Violenta lite a, uomoStando ad una prima ricostruzione dei fatti l’autore materiale dell’accoltellamento sarebbe un 48enne italiano residente in provincia di Viterbo, Salvatore Cau. Sarebbe stato proprio lui ad accoltellare. Cau si sarebbe presentato sul luogo dell’in compagnia di un egiziano.base della violenta lite poi sfociata nel sangue pare ci fosse un debito di poche decine di. Forse restituito solo in ...

