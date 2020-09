Roma, dopo le entrate arrivano le cessioni: Under vicino al Leicester, grossa cifra nelle casse giallorosse (Di mercoledì 16 settembre 2020) dopo i colpi in entrata, la Roma pensa anche alle cessioni. Il turco Cengiz Under è ad un passo dal Leicester, club di Premier League. La formula è quella di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, per una cifra finale che si aggira intorno ai 27 milioni di euro, introiti importantissimi per le casse giallorosse specialmente nel post-Covid. Il turco, in tre stagioni, ha infatti messo insieme tra tutte le competizioni 88 presenze, condite da 17 gol, ma i tanti infortuni e la discontinuità di rendimento ne hanno frenato la crescita. Calciomercato Roma, tre nuovi innesti per Fonseca: arrivano difensore, terzino e attaccante. Il nuovo 11 Calciomercato Roma, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)i colpi in entrata, lapensa anche alle. Il turco Cengizè ad un passo dal, club di Premier League. La formula è quella di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, per unafinale che si aggira intorno ai 27 milioni di euro, introiti importantissimi per lespecialmente nel post-Covid. Il turco, in tre stagioni, ha infatti messo insieme tra tutte le competizioni 88 presenze, condite da 17 gol, ma i tanti infortuni e la discontinuità di rendimento ne hanno frenato la crescita. Calciomercato, tre nuovi innesti per Fonseca:difensore, terzino e attaccante. Il nuovo 11 Calciomercato, ...

DiMarzio : #Roma, dopo accordo con il #Verona si cerca quello con #Kumbulla: gli aggiornamenti - Corriere : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi tentarono di nascondere il suv. L’amico: tutti via, avevamo paura - AlbertoBagnai : La piddina che sbraita a due posti da me da quando sono partito da Roma all’altezza di Pietrasanta trova un punto d… - GregorioCorigl3 : RT @VecchioConcetto: Omicidio di Willy Monteiro Duarte, con due donne dopo il pestaggio, ecco la foto che ha incastrato … - SoniaLaVera : RT @Nadia_hopppe1: @Adnkronos Qualcuno a Roma sapeva cosa provoca virus non curato e come curare per prevenire la morte, dopo di che quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dopo Kumbulla alla Roma, è fatta: il difensore è nella Capitale Goal.com Punto Lazio, beffa Kumbulla: Tare perché non prendi Smalling?

Sta per sfumare uno degli obiettivi dichiarati per la retroguardia biancoceleste, i cugini giallorossi hanno chiuso la trattativa in 48 ore Mancano appena 10 giorni all’esordio stagionale ufficiale de ...

Corte costituzionale: Mario Morelli eletto presidente

La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha eletto presidente, a maggioranza (9 voti Mario Morelli, 5 Giancarlo Coraggio, 1 voto Giuliano Amato), il giudice Mario Morelli. In carica ...

Processo per il carabiniere ucciso a Roma, Elder in aula: “Chiedo scusa, non potrò mai perdonarmi”

ROMA. Ha chiesto scusa. Alla famiglia Cerciello tutta, che ha perso: «un marito, un fratello e un figlio». Agli amici del vicebrigadiere. Al mondo intero. Dieci minuti di parole nel corso dei quali Fi ...

