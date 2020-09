Roma, Cengiz Under andrà al Leicester: fissate le visite mediche (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cengiz Under si appresta a diventare un nuovo giocatore del Leicester: tutto fatto con il club inglese. I dettagli In una giornata si è chiusa la trattativa che porterà Cengiz Under al Leicester. Come riporta Gianluca Di Marzio, il giocatore turco si trasferirà in Premier League con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 27 milioni di euro – 3 per il prestito, 24 per il riscatto. Nelle prossime ore l’esterno della Roma sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Leicester e iniziare la sua nuova avventura in terra inglese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020)si appresta a diventare un nuovo giocatore del: tutto fatto con il club inglese. I dettagli In una giornata si è chiusa la trattativa che porteràal. Come riporta Gianluca Di Marzio, il giocatore turco si trasferirà in Premier League con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 27 milioni di euro – 3 per il prestito, 24 per il riscatto. Nelle prossime ore l’esterno dellasarà in Inghilterra per svolgere lecon ile iniziare la sua nuova avventura in terra inglese. Leggi su Calcionews24.com

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale conferma l'addio alla Roma di Under, calciatore che era stato ad un passo dal Napoli: "La trattativa tra Leicester City e R ...

Cengiz Ünder torna a essere un nome caldo in uscita per il mercato della Roma. Sul turco si registra il fortissimo interessamento del Leicester che avrebbe già presentato un'offerta ufficiale alla Rom ...

Il calciomercato del Napoli ha vissuto una fase di stallo nell’ultima settimana, ma ora gli azzurri sono pronti per diventare protagonisti in questa fase finale della finestra di trasferimenti estivi.

