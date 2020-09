Roma, c’è chi non si arrende a sporco e degrado: così Pino e il suo fedele cane Nicky tengono pulite la ciclabile e le strade a Valcannuta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi vi raccontiamo la storia di Pino Bitetti, residente a Roma da 30 anni. Da 15 vive in zona Aurelia, Valcannuta per l’esattezza. Da qualche tempo ha preso l’abitudine di percorrere a piedi la mattina il quartiere, tra pista ciclabile (ove presente) e strada. Roma, a piedi pulendo strada e ciclabile Da quanto tempo ha questa abitudine? «Circa da qualche mese. Ogni mattina dalle 6.00 alle 8.00 (minuto più minuto meno) ho preso l’abitudine di farmi un giro del quartiere in modalità “camminata veloce” percorrendo abitualmente via Gregorio XI° fino all’innesto con via Aurelia altezza G.R.A. e ritorno. Finito il periodo di lockdown dovuto al Covid-19 i miei occhi hanno evidenziato qualcosa che mi ha fatto molto riflettere, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi vi raccontiamo la storia diBitetti, residente ada 30 anni. Da 15 vive in zona Aurelia,per l’esattezza. Da qualche tempo ha preso l’abitudine di percorrere a piedi la mattina il quartiere, tra pista(ove presente) e strada., a piedi pulendo strada eDa quanto tempo ha questa abitudine? «Circa da qualche mese. Ogni mattina dalle 6.00 alle 8.00 (minuto più minuto meno) ho preso l’abitudine di farmi un giro del quartiere in modalità “camminata veloce” percorrendo abitualmente via Gregorio XI° fino all’innesto con via Aurelia altezza G.R.A. e ritorno. Finito il periodo di lockdown dovuto al Covid-19 i miei occhi hanno evidenziato qualcosa che mi ha fatto molto riflettere, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Bimbo autistico di Roma è stato rimandato a casa perché non c'era l'insegnante di sostegno. Stessa situaz… - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - tuttosport : #DeSciglio, c'è la #Roma: operazione da 10 milioni - CorriereCitta : Roma, c’è chi non si arrende a sporco e degrado: così Pino e il suo fedele cane Nicky tengono pulite la ciclabile (… - MusarraVittorio : @forza_italia @berlusconi Roma non si è fatta tutta in una volta, ma c'è voluto del tempo. Si deve iniziare altrime… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma c’è Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera