Rohani | gravi conseguenze da accordi Israele

(ANSA) - ISTANBUL, 16 SET - L'Iran considererà gli Emirati Arabi e il Bahrein come "responsabili di tutte le gravi conseguenze che deriveranno ... Lo ha detto il presidente della Repubblica islamica ...

Minacce dell'Iran e raid di Israele: dopo la storica firma alta tensione in Medioriente

Rohani attacca: "Le gravi conseguenze dell'accordo siglato a Washington saranno responsabilità degli Emirati Arabi e del Barhein'. L'esercito israeliano ha bombardato la striscia di Gaza, dopo un ...

Accordo Israele-Emirati-Bahrein. Abu Mazen: "Nessuna pace senza fine occupazione"

Ieri la firma degli Accordi di Abramo, alla Casa Bianca, tra i Israele, gli Emirati e il Bahrein - i primi tra Israele e uno stato arabo dal 94, quando ha stabilito relazioni diplomatiche con la Giord ...

