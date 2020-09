Rocca, Di Maria ha incontrato i lavoratori del servizio forestale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori una delegazione dei lavoratori del servizio Forestazione dell’Ente. Di Maria ha discusso con la delegazione su problemi e criticità del servizio ed ha informato i lavoratori sulle nuove procedure instaurate presso gli Uffici dell’Ente per la corresponsione delle retribuzioni mensili al fine di conseguire l’auspicata normalizzazione nei pagamenti del dovuto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, ha ricevuto stamani alladei Rettori una delegazione deidelForestazione dell’Ente. Diha discusso con la delegazione su problemi e criticità deled ha informato isulle nuove procedure instaurate presso gli Uffici dell’Ente per la corresponsione delle retribuzioni mensili al fine di conseguire l’auspicata normalizzazione nei pagamenti del dovuto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

montan56 : RT @castelliditalia: La #rocca Sanvitale di Fontanellato, si trova in provincia di #Parma, in #EmiliaRomagna. Nello stesso comune si trova… - maria_micola : RT @castelliditalia: Castello Bonoris sorge sul colle di San Pancrazio a Montichiari, in provincia di #Brescia, #Lombardia. Costruito alla… - diegorispoli : ?? #tuttocampo #news L'Asd Rocca Santa Maria pronta a ripartire: quante le novit in rosa ! #ultimora #today… - Effe_e_Bi : @jacopo_iacoboni Oltre a Soncini (mi scuso con lei per averla definita giornalista) , maria Laura rodotà, Aspesi, e… - PostigoJavi : RT @castelliditalia: La #rocca Sanvitale di Fontanellato, si trova in provincia di #Parma, in #EmiliaRomagna. Nello stesso comune si trova… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Maria Rocca, Di Maria ha incontrato i lavoratori del servizio forestale anteprima24.it I festeggiamenti in onore di ‘Maria SS. Della Rocca’ a Tiriolo-Settingiano

Tiriolo - Anche quest'anno, in tempo di COVID e di distanziamento sociale, le comunità parrocchiali di Settingiano, Martelletto, Tiriolo e Pratora si sono unite in occasione dei solenni festeggiamenti ...

Palazzo Ducale, ciak si gira: un docufilm con cast stellare celebra il gioiello sassolese

Il pretesto è raccontare le vicende di Francesco I d’Este e della giovane moglie Maria Farnese, che a metà del ‘600 trasformarono la rocca duecentesca che caratterizzava Sassuolo in quel Palazzo Ducal ...

Ciclo dei rifiuti, Di Maria convoca il tavolo tecnico per la gestione

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha convocato alla Rocca dei Rettori per le 11.30 di lunedì 28 settembre 2020 il Tavolo Tecnico che ha il compito di analizzare lo stato di ...

Tiriolo - Anche quest'anno, in tempo di COVID e di distanziamento sociale, le comunità parrocchiali di Settingiano, Martelletto, Tiriolo e Pratora si sono unite in occasione dei solenni festeggiamenti ...Il pretesto è raccontare le vicende di Francesco I d’Este e della giovane moglie Maria Farnese, che a metà del ‘600 trasformarono la rocca duecentesca che caratterizzava Sassuolo in quel Palazzo Ducal ...Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha convocato alla Rocca dei Rettori per le 11.30 di lunedì 28 settembre 2020 il Tavolo Tecnico che ha il compito di analizzare lo stato di ...