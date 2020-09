Ricordate Carlton di Willy il principe di Bel Air? Eccolo oggi, 30 anni dopo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ricordate Willy il principe di Bel Air, il telefilm con Will Smith? Allora, non potete aver dimenticato suo “cugino” Carlton: Eccolo oggi! 30 anni di Willy il principe di Bel Air: sembra impossibile! Willy il principe di Bel Air compie 30 anni quest’anno: sembra impossibile che siano trascorse praticamente due generazioni ma è proprio così! … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020)ildi Bel, il telefilm con Will Smith? Allora, non potete aver dimenticato suo “cugino”! 30diildi Bel: sembra impossibile!ildi Belcompie 30quest’anno: sembra impossibile che siano trascorse praticamente due generazioni ma è proprio così! … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

radiotime : Trent'anni fa andava in onda per la prima volta 'Willy, il Principe di Bel Air' ve lo ricordate? Per festeggiare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Carlton Willy, il principe di Bel Air compie 30 anni, Will Smith annuncia la reunion per uno special HBO

Proprio Smith, nelle scorse ore, è stato protagonista di una reunion di tutto il cast della serie. L'attore ha pubblicato sui social una foto in cui è ritratto insieme agli altri interpreti della seri ...

Proprio Smith, nelle scorse ore, è stato protagonista di una reunion di tutto il cast della serie. L'attore ha pubblicato sui social una foto in cui è ritratto insieme agli altri interpreti della seri ...