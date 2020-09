Riapre l' infinito cantiere delle pensioni

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Siil. E come al solito l'incertezza è grande per gli italiani che si stanno avvicinando al momento in cui lasceranno il lavoro. Proviamo a fare un po' d'ordine.Intanto tranquillizzatevi, per un po' non cambia nulla: gli incontri e il dibattito di questi giorni riguardano una riforma del sistema previdenziale che dovrebbe decollare nel 2022. Quindi per ora tutto resta come prima. Anche Quota 100 dovrebbe rimanere in vigore: dunque ancora per tutto il 2021 tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un'età anagrafica minima di 62 anni (38 più 62 uguale 100) potranno andare in pensione.Governo e sindacati però vogliono trovare un accordo per raggiungere due obiettivi: superare Quota 100 per abbassare i costi a carico ...