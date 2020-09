Riaperture scuole | Fiordellisi Cgil | “Ripartenza fondamentale ma ancora troppe incertezze”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Dopo l’odierno vertice con il prefetto e i rappresentanti istituzionali (Comune, Provincia, Asl, Air e Ufficio scolastico provinciale), restiamo perplessi rispetto alle misure messe in campo per consentire la riapertura in sicurezza delle scuola in Irpinia, ma daremo nostro contributo come sempre“, così Franco, segretario generale delladi Avellino. “Gli sforzi messi in campo dai vari livelli istituzionali non sono bastati. In particolare, è mancata una certa sensibilità da parte dell’Asl di Avellino che riportamancanza di personale da utilizzare per l’emergenza sanitariain corso”. “Non sappiamo perché l’Asl non abbia fatto le assunzioni che dovevano ...