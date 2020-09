Riapertura stadi | il piano | si lavora per ripartire a metà ottobre

(Di mercoledì 16 settembre 2020), il: sipera metà, con il 20% della capienza degli impianti. I tifosi dovranno essere riconoscibili Mascherine trasparenti, perché i tifosi dovranno essere riconoscibili. FIGC e Lega stannondo per poter aprire nuovamente gli impianti di gioco entro metà, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica. TIFOSI RICONOSCIBILI – Il quotidiano in edicola oggi dedica ampio spazio alladegli impianti per metà, anche se per il momento il comitato tecnico-scientifico ha confermato il no. Si parla di mascherine trasparenti, in modo tale da rendere riconoscibili tutti. Tutti attendono, ma ...

Per i tamponi in Serie A il protocollo rimane invariato. Pare anche che il Cts abbia deciso di confermare le partite a porte chiuse Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane così come ...Serie A piano riapertura stadi – Il Comitato tecnico scientifico ha ribadito che non vi saranno modifiche al protocollo utilizzato per la ripartenza della Serie dopo il lockdown. Anche per l’inizio ...In Bundesliga si cambia: per molti le partite senza pubblico non possono riscuotere la stessa emozione di quando gli spalti sono pieni e così si sta pensando sin dai prossimi giorni di consentire una ...