Resident Evil Village | Monster Hunter per Switch e Street Fighter 6 | un insider svela le finestre di lancio

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 16 settembre 2020)e il non ancora annunciatoper Nintendosono ancora previsti per ilnell'anno fiscale in corso.Parlando attraverso il suo profilo Twitter, Dusk Golem, che si è dimostrato estremamente affidabile quando si tratta di informazioni relative a Capcom, ha rivelato oggi che il publisher giapponese punta ancora a pubblicaree il prossimoper Nintendonell'attuale anno fiscale, che termina il 31 marzo 2021.Il nuovo giocoper Nintendodovrebbe essere presentato domani, al Direct Mini.Leggi altro...