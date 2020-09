Repubblica: mascherine trasparenti e distanziamento, il piano Figc per il ritorno del pubblico negli stadi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non c’è ancora il via libera alla riapertura degli stadi al pubblico, ma la Figc ha già in mente un piano per favorire il rientro dei tifosi negli impianti. Ne parla oggi Repubblica. Il documento, commissionato dalla Lega a luglio, contiene le linee guida da adottare negli stadi per ridurre il rischio di contagio da medio-alto a medio-basso in presenza di 30mila spettatori. Il quotidiano, che lo ha visionato in anteprima, scrive: “La novità più rilevante è che i tifosi per tornare allo stadio dovranno indossare mascherine trasparenti in modo da garantire il riconoscimento facciale da parte delle autorità. L’accesso all’impianto prevede ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non c’è ancora il via libera alla riapertura deglial, ma laha già in mente unper favorire il rientro dei tifosiimpianti. Ne parla oggi. Il documento, commissionato dalla Lega a luglio, contiene le linee guida da adottareper ridurre il rischio di contagio da medio-alto a medio-basso in presenza di 30mila spettatori. Il quotidiano, che lo ha visionato in anteprima, scrive: “La novità più rilevante è che i tifosi per tornare alloo dovranno indossarein modo da garantire il riconoscimento facciale da parte delle autorità. L’accesso all’impianto prevede ...

Il Comitato tecnico scientifico conferma il no alla riapertura degli stadi. Il presidente della Figc Gabriele Gravina lo sa: prima le scuole poi tutto dipenderà dai numeri di fine settembre e dalla cu ...

ROMA – Il grande sforzo di presidi e docenti nel corso dell’estate e la responsabilità, lunedì scorso, di “famiglie consapevoli” e “studenti felici” (le definizioni sono di alcuni insegnanti) hanno fa ...

Continua il confronto tra Lega e Governo per la riapertura degli stadi. La Serie A ha presentato un dossier con il piano per il contenimento epidemiologico Il dibattito per la riapertura, almeno parzi ...

