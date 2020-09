Regione Sardegna, Solinas contro il governo: atteggiamento arrogante e contro l'autonomia (Di mercoledì 16 settembre 2020) La decisione di impugnare l'ordinanza nella quale il presidente della Regione fissava l'obbligo di test per chi arriva nell'isola. Impugnata anche l'ordinanza del Piemonte Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 settembre 2020) La decisione di impugnare l'ordinanza nella quale il presidente dellafissava l'obbligo di test per chi arriva nell'isola. Impugnata anche l'ordinanza del Piemonte

tiennegolf : Scusate. Ma a qualcuno di voi che è andato in vacanza in Sardegna, hanno chiesto l’autocertificazione fatta sul sito della regione? - AnsaSardegna : Scuola: opposizione attacca, 'da Regione inerzia totale'. Mozione Progressisti, subito Consuglio regionale straordi… - cciaabg : RT @Dintec_Scrl: ??#ATLANTEI40??I #CompetenceCenter Poli nati per svolgere #orientamento alle #imprese e #PMI; #formazione e applicazioni del… - fo1984 : RT @Antonio_Caramia: #15settembre ??% Occupazione Terapie Intensive?? Situazione critica per #Sardegna 15% #Umbria 9% #Liguria 6% ? La #val… - mari_casu : RT @Antonio_Caramia: #15settembre ??% Occupazione Terapie Intensive?? Situazione critica per #Sardegna 15% #Umbria 9% #Liguria 6% ? La #val… -