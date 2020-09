Regionali | Meloni | “Ottimista ma scaramantica”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) GENOVA – “Sono abbastanza scaramantica, penso che le battaglie si debbano prima combattere e poi si valuta il risultato. Stiamo trovando molto entusiasmo su tutto il territorio nazionale. Io sono ottimista, poi, ovviamente devono essere i cittadini a dirci come andra’“. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un comizio elettorale a Genova, con il governatore uscente e ricandidato per il centrodestra, Giovanni Toti.

angiuoniluigi : RT @Corriere: Marche, il Pd punta sul sindaco «rockabilly» contro il candidato imposto da Meloni - bianca_caimi : RT @Corriere: Marche, il Pd punta sul sindaco «rockabilly» contro il candidato imposto da Meloni - Profilo3Marco : RT @Corriere: Marche, il Pd punta sul sindaco «rockabilly» contro il candidato imposto da Meloni - Corriere : Marche, il Pd punta sul sindaco «rockabilly» contro il candidato imposto da Meloni - OverlookHotel71 : RT @ElisabettaGall7: La #Meloni, ospite a TG La 7 per parlare di elezioni regionali, ha usato interamente i suoi 5 minuti sbraitando contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Meloni

Corriere della Sera

Il venerdì delle piazze. A pochi giorni dalla fine della campagna elettorale per le regionali, Firenze si prepara a un pomeriggio di fuoco per gli ultimi comizi e appelli al voto prima del silenzio el ...Arriva anche Matteo Renzi. L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 17, quando il leader di Italia Viva sarà presente per un comizio con il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. Stamani invece alle ...Le opzioni che è possibile votare nelle due grandi Circoscrizioni Firenze 1 (Città) e Firenze 2 (Chianti, Fiesole, Mugello, Valdarno e Valdisieve) FOTOGRAFIE. Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota ...