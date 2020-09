Reggio Calabria, 30 indagati per il crollo del tetto dell’auditorium nella sede del Consiglio regionale. La procura: “Atto dovuto” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per la procura di Reggio Calabria è un “atto dovuto” prima di capire di chi è la responsabilità dell’incidente avvenuto il 30 luglio scorso, quando in città è crollato il tetto dell’auditorium “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale. Dopo aver acquisito tutta la documentazione sull’opera, costruita nel 2005 e più volte sottoposta a lavori, dal sesto piano del Cedir sono partiti gli avvisi di garanzia notificati in queste ore dalla squadra mobile. Sono 30 complessivamente le persone iscritte nel registro degli indagati tra ex segretari generali del Consiglio regionale, dirigenti e dipendenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per ladiè un “atto dovuto” prima di capire di chi è la responsabilità dell’incidente avvenuto il 30 luglio scorso, quando in città è crollato ildell’auditorium “Nicola Calipari” di Palazzo Campadel. Dopo aver acquisito tutta la documentazione sull’opera, costruita nel 2005 e più volte sottoposta a lavori, dal sesto piano del Cedir sono partiti gli avvisi di garanzia notificati in queste ore dalla squadra mobile. Sono 30 complessivamente le persone iscritte nel registro deglitra ex segretari generali del, dirigenti e dipendenti ...

