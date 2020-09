REFERENDUM, PERCHÉ NO/-4. Non confondiamo pluralismo con populismo, salviamo la democrazia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sostiene la costituzionalista Giovanna De Minico che tra gli effetti perversi del taglio della rappresentanza parlamentare c’è anche il fatto che “in sette-otto regioni italiane, partiti del 10 e in alcuni casi persino del 15% non sarebbero rappresentati in Senato”.Accadrebbe nelle regioni più piccole, ed è un bel paradosso: mentre i partiti di maggioranza si accapigliano attorno alla soglia di sbarramento del 5% di una ipotetica, nuova legge elettorale, si fissa nientemeno che in Costituzione una soglia di fatto due, tre volte superiore, pergiunta disomogenea a livello nazionale. Un’evidente incongruenza, oltre che una grave limitazione del pluralismo politico. Ed è proprio questo il punto: il pluralismo, parola solo in apparenza simile alla parola populismo. I due concetti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sostiene la costituzionalista Giovanna De Minico che tra gli effetti perversi del taglio della rappresentanza parlamentare c’è anche il fatto che “in sette-otto regioni italiane, partiti del 10 e in alcuni casi persino del 15% non sarebbero rappresentati in Senato”.Accadrebbe nelle regioni più piccole, ed è un bel paradosso: mentre i partiti di maggioranza si accapigliano attorno alla soglia di sbarramento del 5% di una ipotetica, nuova legge elettorale, si fissa nientemeno che in Costituzione una soglia di fatto due, tre volte superiore, pergiunta disomogenea a livello nazionale. Un’evidente incongruenza, oltre che una grave limitazione delpolitico. Ed è proprio questo il punto: il, parola solo in apparenza simile alla parola. I due concetti ...

