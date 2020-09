Reddito di emergenza: come richiederlo e chi ne ha diritto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Reddito di emergenza previsto dal governo va verso la fine: ecco chi può averlo e come fare richiesta. La pandemia di coronavirus ha creato davvero un mare di difficoltà per tutti, soprattutto a livello economico. Per questo motivo il governo italiano, in particolare la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, ha creato una misura di sostegno economico per i cittadini in difficoltà. Si tratta del Reddito di emergenza, o REM, un finanziamento a fondo perduto per le famiglie maggiormente colpite dalla crisi. Si va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 840 al mese per un periodo di tempo limitato. Il termine per richiedere l’ultima rata del REM si avvicina: dopo il 15 ottobre infatti questa misura economica scadrà. Richiedere il bonus previsto dal decreto Rilancio di ... Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildiprevisto dal governo va verso la fine: ecco chi può averlo efare richiesta. La pandemia di coronavirus ha creato davvero un mare di difficoltà per tutti, soprattutto a livello economico. Per questo motivo il governo italiano, in particolare la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, ha creato una misura di sostegno economico per i cittadini in difficoltà. Si tratta deldi, o REM, un finanziamento a fondo perduto per le famiglie maggiormente colpite dalla crisi. Si va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 840 al mese per un periodo di tempo limitato. Il termine per richiedere l’ultima rata del REM si avvicina: dopo il 15 ottobre infatti questa misura economica scadrà. Richiedere il bonus previsto dal decreto Rilancio di ...

