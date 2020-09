Reddito di cittadinanza, boom di beneficiari: sono 3 milioni di persone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con il mese di agosto si registra un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020. Si tratta di 1,304 milioni di famiglie contro 1,059 milioni di gennaio. I nuclei familiari beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza con il mese di agosto superano quota 1,3 milioni, coinvolgendo nel complesso oltre 3 milioni di persone. Reddito di cittadinanza, i dati Inps sono i dati aggiornati dell’Inps, che sottolinea come l’incremento sia di oltre il 23% rispetto al dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie contro ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con il mese di agosto si registra un incremento dei nucleidi/Pensione didi oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020. Si tratta di 1,304di famiglie contro 1,059di gennaio. I nuclei familiaridie Pensione dicon il mese di agosto superano quota 1,3, coinvolgendo nel complesso oltre 3didi, i dati Inpsi dati aggiornati dell’Inps, che sottolinea come l’incremento sia di oltre il 23% rispetto al dato del mese di gennaio 2020 (1,304di famiglie contro ...

